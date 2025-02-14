Песков: Путин рад возвращению Винника на родину

Возвращение россиянина на родину — это радость, в том числе и для президента страны Владимира Путина, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя освобождение вернувшегося в Москву в рамках обмена с США Александра Винника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Винник

Фото: РИА Новости Александр Винник

Фото: РИА Новости

«Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в Соединенных Штатах, возвращается оттуда на свою родину»,— сказал Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Представителя Кремля также спросили, есть ли в планах президента России звонок Александру Виннику. «Пока я не располагаю такой информацией»,— ответил пресс-секретарь.

Самолет с освобожденным из тюрьмы в США россиянином приземлился в Москве накануне, 13 февраля. В США Александр Винник обвинялся в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e. Россиянин вернулся на родину в рамках обмена на Марка Фогеля, приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Подробности обмена — в публикации «Ъ» «Освобождение с перспективой».