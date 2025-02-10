В Госдуме напомнили об изменении схемы оплаты отопления с марта

Российским регионам с 1 марта будет запрещено взимать плату за отопление равномерно в течение года. Теперь оплата будет взиматься только в отопительный сезон, заявил «РИА Новости» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По его словам, такой формат вводится для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление. «В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета»,— сказал господин Якубовский.

Но, как отметил депутат, у этого нововведения есть и минусы — в холодный осенне-зимний период «счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой». Он уточнил, что у регионов, которые уже перешли на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, эта форма сохранится, но последующие изменения ограничат постановлением правительства.

Как сообщал «Ъ», Федеральная антимонопольная служба предложила ввести механизм «целевой амортизации» в сфере ЖКХ — обязав ресурсоснабжающие организации направлять такие отчисления на свои инвестиционные программы. Сейчас эти средства можно использовать и на иные цели — например, на повышение зарплат, что, по мнению ФАС, приводит к недостаточному финансированию программ модернизации ЖКХ.

Подробности — в материале «Ъ» «Амортизацию наводят на цель».