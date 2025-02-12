Интернет вещей нашел деньги

Инвестиционная компания ERA Capital вложила 1,5 млрд руб. в разработчика и производителя решений для интернета вещей (IoT) Rubetek. Среди продуктов Rubetek системы для цифровых зданий, контроля доступа, в том числе умные домофоны и системы видеонаблюдения, и т. д. Направление является перспективным для инвестиций на фоне импортозамещения и цифровизации, однако сдерживающим фактором направления остается удорожание денег, что негативно влияет на ключевую для сегмента отрасль — строительную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инвестиционная компания ERA Capital, принадлежащая экс-владелице Okko и предпринимателю Екатерине Лапшиной, вложила 1,5 млрд руб. в разработчика IoT-систем Rubetek, рассказали “Ъ” стороны сделки. Для ERA Capital это первая сделка в этом сегменте, уточнили в компании. В Rubetek отмечают, что благодаря инвестициям планируют продолжать локализацию производства решений, расширять продуктовую линейку и географию присутствия в регионах РФ. «По итогам сделки ERA Capital будет владеть 45% АО "Рубитек Холдинг", гендиректор АО Антон Мальцев — 45%, "Основа Капитал" — 10%»,— говорят в ERA Capital.

ООО «Ера Капитал» зарегистрировано в 2019 году и на 100% принадлежит Екатерине Лапшиной, инвестиционная компания занимается развитием активов в телекоммуникациях, IT-секторе, медиа и ритейле. Ранее Екатерина Лапшина возглавила фонд Marsfield Capital, управляющий активами Telconet Capital. Позже она выкупила у Telconet онлайн-кинотеатр Okko и ряд других активов. В 2018 году Okko вошел в Rambler Group, и госпожа Лапшина через ERA Capital обменяла актив на миноритарную долю в группе (7%), позже ее выкупил Rambler. Выручка ERA Capital за 2023 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составляет 217,7 млн руб., чистая прибыль — более 170 млн руб.

АО «Рубитек Холдинг» основано в 2023 году и является головной компанией ООО «Рубитек Рус» (основано в 2010 году). Его выручка не раскрывается, однако выручка ООО за 2023 год составила 1,9 млрд руб., чистый убыток — 253,2 млн руб. Генеральным директором АО является Антон Мальцев, который до 2024 года владел 25% в «Рубитек Рус». До 2021 года Rubetek входила в структуры строительной ГК ПИК. В 2019 году компания начала производить решения в Орле на собственном предприятии, в 2021 году подписала соглашение с администрацией Орловской области о строительстве второго завода на 15 тыс. кв. м при инвестициях в 6,1 млрд руб., писали СМИ.

По данным Ассоциации интернета вещей, по итогам 2024 года объем российского IoT достиг 181 млрд руб., годом ранее его оценивали в 158 млрд руб. Директор по цифровым технологиям «Ростелекома» Роман Хазеев считает, что одной из ключевых тенденций на этом рынке является интеграция умных устройств и инфраструктуры уже на этапе проектирования новостроек. По его оценке, направление будет привлекательным для инвесторов в том числе из-за интеграции устройств с искусственным интеллектом, повышения доступности технологий и господдержки сегмента.

Драйвером роста также является относительно невысокий уровень проникновения IoT-решений в России в сравнении с мировыми лидерами, говорит инвестиционный директор фонда «Восход» Сергей Нефедов: «С точки зрения перспективы опасения вызывает удорожание денег и, как следствие, корректировка сроков запуска в области ИЖС и индустриального строительства, что, однако, компенсируется ростом производства и стандартизацией управления ИЖС».

Собеседник “Ъ” на телеком-рынке отмечает, что Rubetek — заметный игрок на рынке умных устройств и платформ для дома и зданий. «Инвестиции могут потребоваться на развитие номенклатуры изделий, доработки ПО и развития экосистемы продуктов»,— предполагает он. По оценке собеседника “Ъ”, инвестиций в 1,5 млрд руб. «будет достаточно на полтора-два года активного роста, если средства пошли в формате cash-in (привлеченные средства становятся частью капитала.— “Ъ”)».

Вместе с тем, отмечает другой собеседник “Ъ” на рынке умных устройств, компания «долгое время была структурой крупного девелопера и команда была сосредоточена на цифровизации объектов преимущественно одного заказчика, что создает риски при развитии на открытом рынке». Инвестиции могут помочь перестроить компанию на рыночные рельсы и пережить период нестабильности и вызовов на строительном рынке, полагает он.

Татьяна Исакова