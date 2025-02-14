Вэнс: Россия и Китай — не главные угрозы для Европы

США более обеспокоены «угрозой изнутри» Европы, чем опасностью, исходящей для континента со стороны России и Китая. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Угроза, которая беспокоит меня больше всего по отношению к Европе, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний субъект. Меня беспокоит угроза изнутри, отход Европы от некоторых из ее самых основополагающих ценностей», — заявил господин Вэнс (цитата по Newsweek).

Вице-президент привел в пример отмену конституционных выборов в Румынии под предлогом якобы вмешательства России. Он также раскритиковал цензуру и миграционную политику в европейских странах. «Когда я смотрю на Европу сегодня, мне непонятно, что случилось с некоторыми победителями холодной войны», — заключил господин Вэнс.

В октябре 2024 года кандидат на пост первого в истории комиссара по обороне Европейского союза (ЕС) Андрюс Кубилюс заявил, что блок должен нарастить свой военный потенциал для возможной конфронтации с Россией и быть готов к «военному противостоянию уже через шесть-восемь лет». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выступала за увеличение военных расходов Евросоюза.

В этом году на Мюнхенской конференции США представляют Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель по России и Украине Кит Келлог. Представители России не приезжают на Мюнхенскую конференцию с 2022 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Безопасность в Мюнхене ушла в тень».