С начала года в России предотвратили 23 теракта

Директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников утверждает, что спецслужбы Украины наращивают интенсивность терактов и диверсий против объектов ТЭКа, транспорта и оборонно-промышленного комплекса РФ. По его словам, с начала 2025 года в России предотвратили 23 теракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат на должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Кандидат на должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Утверждается, что значительная часть предотвращенных терактов осуществлялась по заданию «украинских кураторов» и вербовщиков международных террористических организаций. С января были найдены и уничтожены 11 схронов с оружием, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Была пресечена террористическая деятельность 224 лиц, в том числе двух главарей, 97 боевиков и более 100 пособников, перечислили в НАК.

На заседании антитеррористического комитета господин Бортников также заявил, что ВСУ продолжают попытки наносить удары вглубь территории РФ с помощью поставляемого Западом оружия. По данным НАК, первоочередными целями ударов остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов, передает «Интерфакс».

4 января ФСБ сообщила о задержании четырех граждан России, которые, как утверждается, планировали устроить теракт в общественных местах в Екатеринбурге. 14 января ФСБ отчиталась о предотвращении отравления работников предприятия ОПК по заданию Украины. 30 января ФСБ предотвратила подрыв исламистом электрички в Ставропольском крае. Также «Ъ» стало известно о предотвращении теракта, готовившегося солдатом на объекте ПВО.

Подробности — в материале «Ъ» «Нацист собрался в террористы».