Юрий Усков освобожден в зале суда

Йошкар-Олинский городской суд освободил владельца IT-компании iSpring Юрия Ускова из-под стражи. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Юрий Усков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Предпринимателя подозревают в махинациях с земельными участками с причинением ущерба на 20 млн руб. 10 февраля в iSpring были проведены обыски, на следующий день Юрия Ускова задержали. Глава компании заявил, что обвинения против него беспочвенны. Он связывает возбуждение дела против него с его гражданской позицией — выступлениями против застройки рекреационных участков в Марий Эл.

Вице-спикера Госдумы возмутило, что в зал суда Юрия Ускова ввели в наручниках. «То, что подозреваемого по экономической статье привели в суд как опасного преступника,— это отдельный позор»,— заявил господин Даванков. Он сообщил, что комиссия Госдумы по противодействию коррупции ведет проверку законности возбуждения уголовного дела и оснований для обыска.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о ходе расследования и причинах возбуждения уголовного дела против главы iSpring. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить обоснованность возбуждения дела.

Подробнее о задержании Юрия Ускова читайте в материале «Ъ» «Айтишника приземлили в суде».