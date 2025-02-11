Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певице Елене Ваенге

Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Елене Ваенге. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Елена Ваенга

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Певица Елена Ваенга

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Елена Ваенга (настоящая фамилия — Хрулева) — певица и автор песен, лауреат шести премий «Шансон года». Окончила музыкальное училище им. Н. А. Римского-Корсакова, выступает с концертами с 19 лет. Приобрела популярность в 2005 году после выхода альбома «Белая птица», в который вошли в том числе песни «Желаю», «Аэропорт», «Тайга». В 2009 году прошел ее первый большой гастрольный тур, в том же году она выиграла свой первый «Золотой граммофон» (за песню «Курю»). В 2010 году впервые стала лауреатом фестиваля «Песня года», тогда же дала первый сольный концерт в Государственном Кремлевском дворце.

На счету певицы 12 альбомов, последний вышел в 2021 году («#ре#ля»). В 2011 году выпустила сборник стихов. В 2016 году получила звание заслуженной артистки Республики Адыгея, в 2017 году — заслуженной артистки Марий Эл.

Тем же указом Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Кате Лель.