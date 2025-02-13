Путин подписал закон о периоде охлаждения перед выдачей кредита

Президент России подписал закон о защите от мошенников, согласно которому при выдаче кредита вводится «период охлаждения». Это значит, что злоумышленники не смогут пользоваться деньгами сразу после их поступления на счет гражданина.

Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны устанавливать «период охлаждения» продолжительностью минимум четыре часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. руб. и минимум 48 часов для сумм свыше 200 тыс. руб., следует из закона. Норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Закон не распространяется на автокредиты, ипотеку, кредиты с созаемщиками и поручителями, займы для рефинансирования прежних долгов, а также кредиты на покупку товаров и услуг у юрлиц и ИП, которые оформлены не онлайн. Управлять периодом охлаждения будет Банк России.

МФО и банки не смогут требовать у заемщика возвращения кредита, если было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств. Запрет на взыскание будет действовать, если организация, выдавшая кредит, предварительно не проверила кредитную заявку на предмет мошенничества и выдала заем с нарушением антифрод-процедур.

Подробности — в материале «Ъ» «Охлаждение с исключениями».