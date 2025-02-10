Штрафы с камер снижают скорость

Рост числа штрафов ГИБДД, вынесенных с помощью дорожных камер, замедлился и в 2024 году составил чуть более 7%. Это следует из данных МВД, с которыми ознакомился “Ъ”. Всего инспекция вынесла 237 млн постановлений. В прошлые годы динамика прироста штрафов с камер достигала 20% в год. Эксперты объясняют новый тренд ужесточением правил установки комплексов с 1 сентября 2024 года: после этого регионы должны были демонтировать часть приборов, поэтому и штрафов выносилось несколько меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монтаж новых стационарных комплексов фотовидеофиксации на трассе М-5 «Урал»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Монтаж новых стационарных комплексов фотовидеофиксации на трассе М-5 «Урал»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В пресс-центре МВД в ответ на запрос “Ъ” сообщили о том, что по итогам 2024 года количество штрафов, вынесенных ГИБДД с помощью стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД, составило 237 млн штук. Это на 7,2% больше, чем в 2023 году. В 2019–2023 годах, обратил внимание “Ъ”, динамика была выше и варьировалась от 10 от 20%. В МВД каких-либо пояснений на этот счет не дали.

Опрошенные “Ъ” эксперты склоняются к единой версии: прирост штрафных постановлений замедлился из-за запуска с 1 сентября 2024 года масштабной реформы системы фотовидеофиксации (“Ъ” рассказывал о ней 2 сентября 2024 года).

Тогда, напомним, были внесены изменения в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности». Был установлен, в частности, закрытый перечень мест и условий размещения камер (выделенные полосы, очаги аварийности, зоны дорожных работ, перекрестки и т. д.), а также правила их обозначения на дорогах. Зоны контроля камеры должны начинаться не ближе 150–300 метров от предупреждающего знака. Регионы, как рассказывал “Ъ”, вынуждены были отключить и демонтировать часть камер из-за несоответствия новым требованиям.

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Эксперт по системе фиксации нарушений Григорий Шухман подтверждает: из-за нового законодательства властям стало труднее согласовывать места установки комплексов. Кроме того, говорит эксперт, основные очаги аварийности были «прикрыты» дорожными камерами ранее, а новых появляется все меньше. Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский также считает, что динамика замедлилась из-за новых правил. По его данным, операторы фотовидеофиксации до 1 сентября 2024 года занимались инвентаризацией и перестановкой комплексов, в результате динамика вынесения штрафов по итогам года уменьшилась.

В группе компаний «Урбантех» (оператор камер в ряде регионов) также предполагают, что одним из факторов, повлиявших на статистику, могли стать «изменения в отраслевом законодательстве». «Это могло повлиять не только на снижение темпов прироста количества штрафов, но и привести к сокращению количества действующих комплексов»,— считают там.

«Думаю, что в этом году камеры будут работать на полную мощность, но 20% прироста штрафов уже вряд ли будет»,— прогнозирует Александр Шумский.

По его словам, ранее число постановлений ежегодно росло за счет увеличения составов административных правонарушений, но сейчас «фиксируется уже почти все что можно».

Точных данных о числе дорожных камер на сегодняшний день нет. “Ъ” запрашивал эти сведения в МВД, но там предоставили статистику лишь за девять месяцев 2024 года (официальная годовая отчетность еще не сформирована). На тот момент, то есть до начала реформы 1 сентября, в РФ было около 30 тыс. комплексов, из них более 26,2 тыс. стационарных, более 2,9 тыс. передвижных (устанавливаются на транспортных средствах) и 800 мобильных (планшеты инспекторов). Больше всего комплексов, по данным МВД, в Москве, Московской области, Башкортостане, Татарстане, Крыму, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Волгоградской и Белгородской областях.

Количество камер планируется увеличивать до 2030 года, сообщили “Ъ” в Минтрансе России: ежегодно будет появляться по 300–400 комплексов на всей сети федеральных, региональных, межрегиональных и местных дорог. Эти планы, уточнили в ведомстве, заложены в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни», который начал действовать с 2025 года. О том, что документ утвержден, ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, однако паспорт нацпроекта власти еще не опубликовали.

Иван Буранов