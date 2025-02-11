Бюджет с быстрым стартом

Дефицит федерального бюджета по итогам января составил 1,7 трлн руб., или 0,8% ВВП, больше чем заложено на весь 2025 год. Такое внушительное отставание доходов от расходов Минфин объяснил прежде всего опережающим авансированием по госконтрактам и ускоренными госзакупками. Подобная ситуация в начале года складывалась и в 2023, и в 2024 годах — ведомство обещает, что и в 2025-м траты далее войдут в норму.

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Третий год подряд начало исполнения федерального бюджета для стороннего наблюдателя выглядит драматичным. Как сообщил во вторник Минфин, дефицит бюджета в январе составил 1,7 трлн руб., или 0,8% ВВП, при запланированных на весь год 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП. При доходах января в размере 2,7 трлн руб. (плюс 11% к первому месяцу прошлого года) расходы составили 4,4 трлн руб. (плюс 74%). Из этой суммы расходов 1,5 трлн руб. пришлись на январские госзакупки, по ним прирост в сравнении с прошлым январем еще более впечатляющий — 242%. В целом из приведенных данных получается, что годовой план по дефициту-2025 за январь уже перевыполнен, что стало основанием для панических суждений отдельных комментаторов.

На деле столь внушительный дефицит вызван применяемой властями уже третий год практикой опережающего авансирования предстоящих трат.

«Ускорение финансирования расходов в январе 2025 года, как и в начале 2023–2024 годов, в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам»,— пояснил Минфин.

Рост же расходов января 2025 года к январю 2024 года сразу на внушительные 74% объясняется тем, что в прошлом году время перечисления основных авансов по госзаказам (предположительно, военного назначения) сдвинулось с января на февраль. Но январский дефицит 2023 года был сопоставим с нынешним и составлял 1,65 трлн руб., или 1% ВВП. Потом ситуация стабилизировалась, и дефицит по итогам 2023 года уложился в плановый показатель, составив 1,9% ВВП.

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В 2024 же году в январе особых авансов не было (дефицит был равен лишь 0,1 трлн руб., или 0,1% ВВП), но они пришли бюджетополучателям в феврале — месячные расходы тогда подскочили до 3,6 трлн руб. с январских 2,5 трлн руб., и дефицит по итогам двух месяцев вырос примерно до 0,6% ВВП (предварительно Минфин назвал тогда 0,8%, но затем абсолютная цифра показателя была снижена с 1,5 трлн до 1,1 трлн руб.). Далее темпы расходов также в целом нормализовались (авансовый всплеск трат до 3,8 трлн руб. фиксировался еще и в апреле). Напомним, впрочем, что, в отличие от 2023 года, в 2024-м изначально поставленного ориентира достичь не удалось и год был закрыт с дефицитом в 1,7% ВВП, что, впрочем, уложилось в осенние ожидания Минфина.

Сейчас ведомство также обещает, что опережающее финансирование расходов внутри первого квартала этого года в итоге «не повлияет на квартальную траекторию и исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом», то есть предполагается, что далее бюджетные траты войдут в норму.

Вадим Вислогузов