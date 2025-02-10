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Коммерсантъ FM
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Делу бизнес-тренера поставили лайк

Прокуратура утвердила обвинение Аязу Шабутдинову

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу основателя компании «Лайк Центр» блогера Аяза Шабутдинова. Он обвиняется в мошенничестве: по версии следствия, фигурант продавал гражданам образовательные курсы, которые не приносили обещанных результатов. От действий бизнес-тренера, по подсчетам следствия, пострадали более 100 человек.

Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, жертвами которого стали более ста человек

Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, жертвами которого стали более ста человек

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве, жертвами которого стали более ста человек

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Прокуратура Центрального административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, об этом сообщили в надзорном ведомстве. Материалы расследования, занявшие 280 томов, направляются в суд для рассмотрения по существу. Основатель «Лайк Центра» обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, для обмана граждан Аяз Шабутдинов сколотил преступную группу, участники которой размещали на подконтрольных интернет-ресурсах заведомо ложную информацию об образовательных курсах бизнес-тренера.

Сам Аяз Шабутдинов называл себя «основателем технологической образовательной компании для предпринимателей», инвестором и миллиардером. С помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламы» злоумышленники, отмечают в прокуратуре, через «Лайк Центр» успешно продавали клиентам разного рода программы, курсы, тренинги и вебинары, обещая после прохождения обучения успехи в предпринимательской деятельности. «Лично Шабутдинов обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях, и ложного впечатления о правомерности деятельности и ее гражданско-правовом характере»,— говорится в материалах расследования. Стоимость курсов колебалась в диапазоне от 60 тыс. до 12 млн руб. В реальности, как считают правоохранители, обучение не давало обещанных результатов. Между тем получить деньги клиенты не могли — организаторы этого бизнеса ссылались на условия публичной оферты, исключавшие возврат средств. По делу проходят 113 потерпевших, причиненный им ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 млн руб.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года. Основанием для возбуждения дела стали обращения восьми предпринимателей, заплативших ему за обучающие программы в общей сложности 5 млн руб. Аязу Шабутдинову предъявили обвинение, 4 ноября его по решению Таганского райсуда Москвы заключили под стражу. Последний раз срок ареста подследственному продлевался 28 января текущего года. 4 апреля 2024 года суд наложил арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах Аяза Шабутдинова, а также изъятые у него в ходе обыска, на его автомобиль и имущество.

В деле есть еще один фигурант — гендиректор компании «Лайк Центр», экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев. Он успел уехать за границу, его объявили в международный розыск. Из материалов уголовного дела следует, что сейчас он находится в Дубае.

Вину Аяз Шабутдинов не признает. На судебных заседаниях, касающихся определения меры пресечения фигуранту, его адвокат настаивал, что Аяз Шабутдинов осуществлял предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством РФ, участники курсов «Лайк Центра» добровольно заключали договоры и принимали публичные оферты при покупке курсов, а услуги им оказывались в полном соответствии с соглашениями.

Адвокаты обвиняемого Дмитрий Григориади и Калой Ахильгов не стали комментировать “Ъ” результаты расследования.

На чем зарабатывал Аяз Шабутдинов

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По данным «СПАРК-Интерфакс», Аяз Шабутдинов числится текущим или бывшим совладельцем более 40 организаций. Выручка «Лайк Центра» за 2022 год составила 991,31 млн руб., а чистая прибыль — 764,967 млн руб. Количество подписчиков Аяза Шабутдинова в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) — 1,9 млн человек. Блогер является отцом двоих детей.

Ефим Брянцев

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