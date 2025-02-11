Путин присвоил погибшему на СВО вице-губернатору Приморья звание Героя России

Указом президента Владимира Путина погибший 2 февраля в Курской области командир добровольческого отряда «Тигр» вице-губернатор Приморского края Сергея Ефремов посмертно награжден званием Герой России. Об этом сегодня, 11 февраля, на церемонии прощания с господином Ефремовым и его сослуживцем Александром Иваровским заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым и его сослуживцем Александром Иваровским

Фото: Алексей Чернышев, Коммерсантъ Церемония прощания с вице-губернатором Приморского края Сергеем Ефремовым и его сослуживцем Александром Иваровским

Фото: Алексей Чернышев, Коммерсантъ

Он добавил, что господин Иваровский и погибший 2 февраля боец отряда «Тигр» Сергей Дмитриев посмертно награждены орденом Мужества.

Прощание проходит в холле здания правительства Приморского края. Два закрытых гроба накрыты государственными флагами России. Несколько сотен человек выстроились в очередь, чтобы почтить память погибших.

После завершения церемонии Сергей Ефремов и Александр Иваровский, ранее служивший в МЧС, будут похоронены на Морском кладбище Владивостока. Прощание с Сергеем Дмитриевым состоится завтра, 12 февраля.

О гибели своего заместителя, курировавшего внутреннюю политику региона, губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил 2 февраля. «Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов»,— сказал господин Кожемяко. По данным источников, автомобиль с господином Ефремовым, имевшим позывной Кубинец, подорвался на мине в Курской области.

«На "поднятом" пикапе лично погнал за ранеными, на обратном пути машина наехала на противотанковую мину»,— написал в своем Telegram-канале военный эксперт Алексей Суконкин.

В июле 2022 года власти Приморья сообщили, что на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для участия в специальной военной операции на Украине формируется батальон добровольцев «Тигр».

Сергей Ефремов, ранее занимавший пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, возглавлял отряд «Тигр» с момента его создания.

В ноябре 2023 года ему было присвоено звание «Герой Приморья» — как поясняла пресс-служба регионального правительства, «за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации». Господин Ефремов, имевший опыт службы в десантно-штурмовых подразделениях и работы на посту первого вице-мэра Уссурийска, также был «Героем ДНР», информирует сайт правительства региона.

В феврале 2024 года Сергей Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края. Курировал вопросы формирования внутренней политики, взаимодействия с законодательным собранием края, избирательной комиссией, органами местного самоуправления муниципальных образований региона.

В августе 2024 года Сергей Ефремов во главе группы добровольцев отправился «в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от нацистов», сообщал тогда губернатор Кожемяко.

Добровольческий отряд «Тигр» получит имя своего первого командира Сергея Ефремова, пообещал губернатор Кожемяко.

О гибели Сергея Ефремова — в материале «Ъ».

Алексей Чернышев, Владивосток