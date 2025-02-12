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Коммерсантъ FM
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Телефонное международное право

Оно работало полтора часа в разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа

12 февраля президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским президентом Дональдом Трампом. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников восстанавливает хронологию этого неспокойного дня, который обязательно отзовется эхом в сердцах большого количества людей (подробнее об обстоятельствах, сопутствовавших беседе, см. в материале «Ъ»). Главное, чтобы не эхом войны.

Когда-то было вот так. И 12 февраля 2025 года было уже почти так же

Когда-то было вот так. И 12 февраля 2025 года было уже почти так же

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Когда-то было вот так. И 12 февраля 2025 года было уже почти так же

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

События вечера 12 февраля развивались стремительно. В этот день планировалось совещание с членами правительства, но его переносили и переносили. А в конце концов около половины шестого вечера и вовсе отменили.

Ведь в 18 часов по московскому времени Владимир Путин уже разговаривал с Дональдом Трампом. И первым об этом сообщил миру, как известно, господин Трамп.

— У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным,— счел своим долгом немедленно проинформировать подписчиков своей социальной сети американский президент.— Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы!

Можно только представить себе, с каким энтузиазмом Владимир Путин поддерживал разговор о силе доллара.

В это время пресс-служба российского президента еще только собирала постоянных участников конференц-колла с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.

Обогнать Дональда Трампа в информировании мировой общественности не представлялось возможным. Но версия российской стороны тем не менее появилась.

Дмитрий Песков сделал свое исключительное заявление:

— Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государства проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности.

И ни слова о силе доллара. Даже намека никакого. Вот и думай теперь: да было ли?

Между тем Дональд Трамп не ограничивался эпичными подробностями:

— Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей. И мы также потеряли так много!..

Уж не приедет ли Дональд Трамп 9 мая в Москву, так и хотелось сразу спросить. А что, все ведь выглядит пока беспрецедентно.

— Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне c Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз «Здравый смысл». Мы оба очень твердо в него верим!

Что ж, ясно: их теперь двое.

Дмитрий Песков был не так красноречив, но тем не менее:

— Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Президент Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта. И согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, чтобы наши страны работали вместе.

То есть в чем-то информация просто рифмуется. Они «оба» «вместе». Оба два. Владимир Путин и Дональд Трамп.

— Мы договорились работать очень тесно, включая посещение стран друг друга,— настаивал господин Трамп.— Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.

И было сделано. Впрочем, разговор с Владимиром Зеленским был не полуторачасовым, как с Владимиром Путиным, а получасовым, как можно заключить из информации Офиса президента Украины.

— Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майка Уолца и посла и специального представителя Стива Виткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными,— сообщил подписчикам Дональд Трамп.

И тут его вновь снесло в бескрайний пафос, как Федора Конюхова — в открытый океан, где Дональд Трамп чувствует себя как рыба в воде:

— Миллионы людей погибли в войне, которая не произошла бы, если бы я был президентом, но она произошла, поэтому она должна закончиться! Больше не должно быть потеряно ни одной жизни! Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, и надеюсь, что скоро!

Дмитрий Песков словно намерен был привести его в чувство и мерно докладывал журналистам неотвратимое:

— В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного регулирования, иранская ядерная программа (а не ваш искусственный во всех отношениях интеллект.— А. К.), а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования. Президенты также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Вот что я вам хотел сообщить. Я думаю, что достаточно исчерпывающая информация. Без эмбарго. Всем большое спасибо! Всего вам доброго!

Конференц-колл был закончен и занял три минуты эфирного времени.

Крик души одного из корреспондентов: «А можно вопрос, Дмитрий Сергеевич?!» — оборвался емким ответом: «Нет, нельзя».

Разговор Путина и Трампа. Главное

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И правильно. А то первый вопрос, который поджидал его, был бы, думаю, про гражданина России Александра Винника: «А точно он будет освобожден в обмен на Марка Фогеля? Вы ничего не путаете?»

Теоретически можно было попробовать все-таки еще собрать членов правительства на совещание. Правда, в шестом часу им дали команду «Вольно!». Но это ведь ничего не значит. Можно было и заново собрать.

Однако в конце концов, по информации “Ъ”, решили этого не делать. И перенесли на следующую неделю.

В такой день должна быть одна главная новость.

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