Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Google карты переименовали Мексиканский залив в Американский

Корпорация Google изменила название Мексиканского залива в своем сервисе карт. Теперь для пользователей из США он будет называться Американским заливом. Для жителей Мексики сохранится прежнее название. А во всем остальном мире будут отображаться оба названия.

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

«Информационная система географических названий официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США»,— проинформировала корпорация в своем блоге.

Переименовать Мексиканский залив в Американский поручил президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность. По его мнению, это отражает роль залива в экономике США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила называть северную часть континента Мексиканской Америкой.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...