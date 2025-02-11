Google карты переименовали Мексиканский залив в Американский

Корпорация Google изменила название Мексиканского залива в своем сервисе карт. Теперь для пользователей из США он будет называться Американским заливом. Для жителей Мексики сохранится прежнее название. А во всем остальном мире будут отображаться оба названия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

«Информационная система географических названий официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США»,— проинформировала корпорация в своем блоге.

Переименовать Мексиканский залив в Американский поручил президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность. По его мнению, это отражает роль залива в экономике США. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ предложила называть северную часть континента Мексиканской Америкой.