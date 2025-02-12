Парламент Армении проголосовал за вступление в ЕС

Депутаты парламента Армении в первом чтении одобрили законопроект «О начале процесса вступления Армении в Европейский союз». За инициативу проголосовали 63 депутата, против — семь. В начале января проект закона поддержало правительство страны.

Законопроект одобрила правящая фракция «Гражданский договор». Оппозиционный альянс «Честь имею» проголосовал против. Другая оппозиционная фракция — «Армения» — отказалась участвовать в голосовании. Как сообщало правительство Армении, в случае одобрения документа парламентом власти обсудят с коллегами из Брюсселя «дорожную карту» процесса евроинтеграции, а затем в стране проведут референдум о вступлении в ЕС.

Законопроект был внесен представителем гражданской инициативы по вступлению Армении в ЕС Артаком Зейналяном от имени нескольких общественных организаций, собравших чуть более 50 тыс. необходимых подписей в поддержку. В документе говорится, что начало процесса вступления в Евросоюз отвечает стремлению сделать республику «безопасной, защищенной, развитой и процветающей».

Российская сторона считает невозможным одновременное членство Еревана в ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), объединяющем Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. Вместе с тем армянские власти исключают планы выйти из ЕАЭС. По утверждению Еревана, это выгодная с экономической точки зрения структура, а вопрос о параллельной евроинтеграции Армении можно решить.

О внешнеполитическом курсе Еревана — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».

Лусине Баласян