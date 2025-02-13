Разговор Путина и Трампа повысил капитализацию рынка РФ на 0,5 трлн рублей

На утренних торгах Московской биржи сегодня, 13 февраля, инвесторы продолжали отыгрывать разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся накануне вечером. Уже при открытии торговой сессии индекс MOEX показал результат 3220 пунктов. А после 8:10 обновил максимум с мая 2024 года, достигнув отметки 3289,64 пункта, на 2,8% выше закрытия вечерней сессии предыдущего дня. К 9:00 индекс скорректировался до 3255 пунктов. В первые два часа биржевых торгов их объем превысил 41 млрд руб.

Капитализация российского рынка по индексу MOEX к 9:00 достигла 7,05 трлн руб., прибавив 0,5 трлн руб. с закрытия основной сессии в среду. С учетом укрепления рубля это составило более $5,4 млрд. На внебиржевом рынке рубль уверенно укрепил позиции. По данным МФД, курс доллара достигал отметки 92,6 руб./$, тогда как в ночные часы торговался в районе 94 руб./$. Котировки наиболее ликвидных акций — Сбербанка, «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Т-Технологий», «Роснефти» — обновили максимумы с мая—июля прошлого года.

По словам директора аналитического департамента инвесткомпании «Цифра брокер» Ованеса Оганисяна, «инвесторы мечтали о таком сценарии, но не очень верили в то, что такое возможно». В дальнейшем будут и новые телефонные звонки, встречи, международные конференции, переговоры. «Все они будут очень сложные, а полная нормализация займет значительное время»,— отмечает эксперт.

Накануне биржевые торги акциями завершились на позитивной ноте. Индекс MOEX на вечерней сессии достигал отметки 3201,01 пункта. На ее закрытии он остановился чуть выше круглой отметки 3200,34 пункта, прибавив с окончания основной сессии 5,8%.

При этом объем торгов вечерней сессии достиг 213 млрд руб., превысив результат основной сессии в 1,6 раза. Суммарно объем торгов акциями 12 февраля (с учетом утренней сессии) превысил 328 млрд руб.— рекордный результат с начала СВО. Это рекордный показатель с 24 февраля 2022 года (350 млрд руб.), хотя и не дотягивает до результата 22 февраля 2022 года (570 млрд руб.).

После публикации в материал был добавлен комментарий Ованеса Оганисяна.

О разговоре президентов РФ и США читайте в материале Андрея Колесникова «Телефонное международное право».

Дмитрий Михайлович