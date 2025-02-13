«Королеве марафонов» предложили финиш в колонии

Шесть лет лишения свободы запросило гособвинение в суде для блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании преступных доходов. Кроме того, прокуратура потребовала конфисковать имущество основательницы «Марафонов желаний» и ее супруга, который отправился на СВО. Защита признавшей вину госпожи Блиновской просит об условном наказании, впрочем, даже реальное суд может отсрочить до достижения детьми фигурантки 14-летнего возраста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что Елена Блиновская признала вину и погасила часть долга по налогам, ей грозит внушительный срок

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Несмотря на то что Елена Блиновская признала вину и погасила часть долга по налогам, ей грозит внушительный срок

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В Савеловском суде столицы прошли прения сторон по делу блогера Елены Блиновской. Ей инкриминируют уклонение физического лица от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ) на общую сумму 906,6 млн руб., легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) на сумму 716 млн руб., а также два эпизода неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Отметим, что срок давности по «налоговой статье» уже истек.

Заседание началось с просьбы гособвинителя Екатерины Денисовой снизить исковые требования к подсудимой более чем на 300 млн руб. По словам прокурора, связано это с тем, что Елена Блиновская частично погасила доначисленный налог, и теперь ее долг составляет 587,6 млн руб. После этого гособвинитель напомнила фабулу уголовного дела.

По версии следствия, в 2019–2021 годах госпожа Блиновская заработала более 4 млрд руб. за счет продажи учебных курсов и тренинг-марафонов по личностному росту и должна была заплатить в виде налогов 20% от этой суммы.

Однако «в целях получения налоговой экономии» решила использовать упрощенную систему налогообложения, применяемую в тех случаях, когда доходы не превышают 150 млн руб. в год. Для этого подсудимая, говорится в деле, раздробила бизнес, распылив средства на почти два десятка фирм и три ИП, взаимозависимых и подконтрольных ей, а также привлекла к реализации преступной схемы родственников и знакомых.

В частности, следствие установило, что муж госпожи Блиновской Алексей Блиновский являлся учредителем 15 компаний, которые вели бизнес в Москве и нескольких регионах, а одной из фирм руководила сестра подсудимой (дело в отношении Алексея Блиновского выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что прошлой весной он ушел на СВО). Чтобы легализовать полученный доход, с фирмами были заключены фиктивные договоры займа и договоры поставок.

Обвинение в неправомерном обороте средств платежей, по словам гособвинителя, было связано с использованием открытых в Тинькофф-банке счетов адыгейского ООО «Ярославна» и питерского ООО «Капелла», которые использовались для легализации средств. Для этого госпожа Блиновская вместе с сообщниками получила в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-Банк» этих двух фирм. Неправомерные переводы по счетам «Ярославны» и «Капеллы» без ведома их гендиректоров осуществлялись, по версии обвинения, с конца 2019 по июль 2022 года.

Отметим, что свою вину в инкриминированных ей деяниях Елена Блиновская признала. Однако к показаниям обвиняемой о том, что «бухгалтерия ее не интересовала», а задачу по уплате налогов она возложила на «членов своей команды», которые и предложили ей дробление бизнеса, гособвинитель призвала суд отнестись критически.

Назвав блогера «идейным вдохновителем и автором схемы по уходу от налогов», прокурор констатировала, что вина подсудимой Блиновской полностью доказана, и запросила для нее шесть лет колонии.

Кроме того, представитель прокуратуры потребовала оштрафовать ее на 1,5 млн руб., а также конфисковать находящееся под арестом имущество подсудимой и ее супруга. В частности, речь идет о денежных средствах на счетах в банках, более 50 земельных участках, зданиях и помещениях, машино-местах, а также автомобилях Bentley Continental и Lamborghini Urus. Отметим, что 13 ноября прошлого года Елену Блиновскую признали банкротом, выставив имущество на торги

Как рассказывал ранее “Ъ”, махинации в действиях 43-летнего интернет-тренера Елены Блиновской выявила выездная налоговая проверка, в которой принимали участие сотрудники ГУЭБиПК МВД и УФНС России по Москве. 26 апреля 2023 года она вылилась в уголовное дело, которое возбудило главное следственное управление СКР по Москве. Елена Блиновская каким-то образом узнала об этом и решила бежать за границу. В качестве отвлекающего маневра мать четверых детей забронировала на девять утра 27 апреля билет на рейс из Домодедово в Ташкент. Полагая, что именно в столичном аэропорту ее и будут ждать оперативники, она тем временем на арендованном Maybach в четыре утра выехала в сторону российско-белорусской границы.

Расстояние 450 км от своего коттеджного поселка «Миллениум Парк» на Новорижском шоссе до КПП «Красная Горка» в Смоленской области водитель Елены Блиновской преодолел всего за три часа. Но план не сработал, фигурантку примерно в 300 м от границы сотрудники ДПС «выдернули» из потока. На следующий день Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест, однако 22 января 2024 года Замоскворецкий суд столицы перевел ее в СИЗО из-за общения со свидетельницей по делу.

Запрошенный прокурором срок поверг Елену Блиновскую в шок. И в дальнейшем она не стеснялась эмоций, например, при выступлении одного из ее адвокатов всплакнула, после чего долго пила воду из принесенной с собой пластиковой бутылки.

Тем временем защита настаивала на том, что госпожа Блиновская предложенного гособвинением реального срока не заслуживает. «Человек просто ошибся, это не тот человек, который должен быть изолирован на длительный срок»,— заявила адвокат Наталья Сальникова. Многодетная мать не могла уследить за всеми финансовыми делами ее компании, значительная часть вины лежит на директорах фирм и ее супруге, отмечали адвокаты, поскольку все «прекрасно знали» о том, как осуществляются платежи.

Кроме того, по мнению защиты, ст. 187 УК «королеве марафонов» вменили в вину излишне и ее следует исключить из обвинения. Также адвокат блогерши просила суд учесть, что если подсудимую отправят в колонию на шесть лет, то на свободу она выйдет, когда ее старшему сыну будет около 20 лет. Защита просила суд назначить Елене Блиновской условное наказание. Впрочем, по закону суд даже при реальном лишении свободы может отложить его исполнение до достижения всеми детьми осужденной 14-летнего возраста (сейчас ее младшей дочери четыре года).

Олег Рубникович, Алексей Соковнин