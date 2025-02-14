Ключевая ставка осталась на месте

Центробанк второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Решение объясняется сохранением высокого инфляционного давления, которое, впрочем, по оценке регулятора, в ближайшие месяцы начнет постепенно снижаться на фоне охлаждения кредитования. В текущем году ЦБ ожидает инфляцию на уровне 7–8%, что существенно выше прежнего, октябрьского прогноза в 4,5–5%. На заседании в марте Банк России будет оценивать целесообразность повышения ставки с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

Как и ожидали аналитики, Банк России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых — рекордный показатель остается неизменным с октября 2024 года. Решение, как и прежде, принято на фоне высокого инфляционного давления, которое ЦБ характеризует как «устойчивое» — его усиление отражает высокий внутренний спрос второй половины 2024 года, за которым не поспевают возможности расширения предложения товаров и услуг. Также свой вклад в инфляцию внесло осеннее ослабление рубля.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

По оценкам ЦБ, в четвертом квартале 2024-го рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 12,1% (в пересчете на год) — против 11,3% кварталом ранее. Недельные данные в январе и начале февраля, отметил регулятор, указывают при этом на небольшое снижение инфляции — на 10 февраля показатель оценивается в 10%.

Баланс рисков пока остается смещенным в пользу проинфляционных факторов — как и ранее, ЦБ говорит о высоких инфляционных ожиданиях, отклонении экономики РФ «вверх от траектории сбалансированного роста» (по итогам 2024 года рост ВВП оценен в 4,1%, что несколько выше октябрьского прогноза), а также об ухудшении условий внешней торговли.

Предпосылки к постепенному возвращению экономики к сбалансированному росту ЦБ, впрочем, видит.

Хотя рынок труда остается жестким в условиях низкой безработицы и роста зарплат (опережающего увеличение производительности труда), фиксируется уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы, снижение доли предприятий, испытывающих дефицит кадров, а также появление более сдержанных планов компаний по найму работников и увеличению зарплат. В своем новом прогнозе ЦБ повысил ориентир по росту ВВП в 2025 году с 0,5–1,5% до 1–2%.

ЦБ ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление начнет постепенно снижаться на фоне охлаждения кредитования — преимущественно за счет замедления темпов роста ипотеки, сокращения потребительского кредитования и высокой сберегательной активности. По оценке регулятора, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий «формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели (4%) в 2026 году». В 2025 году Банк России прогнозирует снижение инфляции до 7–8%, что существенно выше прежних ожиданий (4,5–5%).

Сигнал относительно дальнейших действий ЦБ остался довольно жестким — Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (запланировано на 21 марта) «с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции».

Евгения Крючкова