Азербайджан запретил въезд в страну Николаю Валуеву

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что власти страны запретили въезд депутату Госдумы Николаю Валуеву. Ранее парламентарий раскритиковал намерения Азербайджана закрыть Русский дом в Баку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Оскорбительные и полные угроз заявления Николая Валуева в адрес Азербайджана и азербайджанского народа абсолютно неприемлемы. В этой связи его имя внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Азербайджанскую Республику»,— сказал Айхан Гаджизаде (цитата по сайту МИД Азербайджана).

Пресс-секретарь ведомства уточнил, что Николай Валуев не первый российский депутат, которого внесли в список персон нон грата. Ранее въезд в страну также запретили Константину Затулину и Виталию Милонову. «С сожалением приходится констатировать, что все эти депутаты, выступившие против нашей страны, являются членами правящей партии России "Единая Россия"»,— добавил Айхан Гаджизаде.

В начале февраля Азербайджан направил в МИД России ноту с требованием закрыть Русский дом в Баку, который занимается продвижением российской культуры, науки и образования. Власти объяснили, что у центра, учрежденного в 1997 году, не было регистрации юрлица. Николай Валуев в Telegram-канале писал, что «это все из "дрючбы народов", сфер влияния», и призвал «присмотреться внимательнее» к азербайджанским диаспорам в России.