Кремль сообщил о подготовке взаимных визитов Путина и Си Цзиньпина в РФ и Китай

Москва и Пекин ведут подготовку совместных визитов председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в понедельник на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся»,— сказал господин Песков журналистам.

Ранее посол РФ в Китае Игорь Моргулов сообщал, что Си Цзиньпин принял приглашение посетить празднование в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые запланированы на 9 мая. Си Цзиньпин также приглашал российского коллегу в Китай на празднование Победы во Второй мировой войне в начале сентября.

В предыдущий раз Си Цзиньпин посещал Москву в 2023 году. Его трехдневный визит пришелся на март и также состоялся по приглашению Владимира Путина.

В этом году о планах посетить парад Победы в Москве также говорили премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия пригласит на парад «очень много глав государств».

Анастасия Домбицкая