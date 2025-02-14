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Бывшего первого вице-губернатора Ульяновской области приговорили к 12 годам лишения свободы

В пятницу в Ленинском районном суде Ульяновска состоялось оглашение приговора бывшему первому заместителю губернатора Ульяновской области Игорю Эделю, обвиняемому в вымогательстве взятки и получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) и его бывшему помощнику Дмитрию Смирнову, обвиняемому в посредничестве в получении взятки в крупном и особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Экс-чиновника приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. В течение восьми лет он не имеет права работать на государственных должностях. Игорю Эделю также назначен штраф в размере 500 млн руб. Дмитрий Смирнов приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы со штрафом 500 млн руб. и пятилетним запретом занимать должности в органах власти.

Согласно обвинительному заключению, первый заместитель губернатора Игорь Эдель с июля 2021 г. по август 2023 г. «требовал через двух посредников» три взятки: 500 тыс. руб., более 692 млн руб. и более 3,2 млн. руб. «за общее покровительство и попустительство в отношении организаций и индивидуального предпринимателя, осуществляющих строительство на территории региона», «за ускоренную приемку выполненных работ как по уже заключенным, так и по планируемым к заключению госконтрактам», а также «за обеспечение своевременной оплаты по ним». В тот же период Игорь Эдель получил через посредников три взятки: в размере 500 тыс. руб., около 117 млн руб. и 117 тыс. руб.

Гособвинитель просил назначить Эделю наказание по совокупности преступлений —15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб. и запретом занимать руководящие должности на 18 лет.

Сергей Титов, Ульяновск

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