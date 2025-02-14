«Стрелка» встала

Дочерняя компания ВЭБ.РФ консолидировала весь бизнес КБ «Стрелка», основанного структурами Александра Мамута в 2013 году и занимающегося проектами в урбанистике. Последние годы выручка бюро заметно сократилась, в том числе из-за отсутствия крупных госконтрактов, из-за чего прежний собственник мог потерять интерес к активу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Структура ВЭБ.РФ — Национальный центр ГЧП — станет единственным собственником КБ «Стрелка». Об этом рассказали в Национальном центре ГЧП. Там отметили, что сделка соответствует как стратегическим приоритетам наццентра «в свете развития экономики городов и повышения качества жизни людей, так и перспективным задачам развития рынка и инструментария государственного-частного партнерства». Сумму сделки и другие подробности в компании не раскрыли. Источник “Ъ” также уточнил, что текущее руководство «Стрелки» сменится.

Бюро «Стрелка» было создано в 2013 году институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. Переговоры о партнерстве ВЭБа и «Стрелки» начались еще до преобразования банка в госкорпорацию, в июле 2018 года. Но в ноябре 2018 года глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщал о сложности структурирования сделки. В 2020 году ВЭБ приобрел 20% КБ «Стрелка». По словам господина Шувалова, сделка была денежной.

Позже учредители компании неоднократно менялись. Структура ВЭБ.РФ — ООО «ВЭБ Капитал» — в июле 2022 года вышла из состава учредителей. Сейчас, по данным СПАРК, 45% ООО «КБ "Стрелка"» принадлежит ООО «Чего хочет город», по 16,82% — у гендиректора бюро Сергея Галкина, Виктора Лямина (ранее возглавлял инвестгруппу A&NN Александра Мамута) и бывшей главы института «Стрелка» Варвары Мельниковой, еще 4,99% — у института «Стрелка». В 2023 году выручка ООО «КБ "Стрелка"» сократилась вдвое, до 748 млн руб., чистая прибыль — более чем в пять раз, до 56,2 млн руб. Исполнительный директор A&NN Investments Надежда Ермакова не ответила на запрос “Ъ”.

Ранее бюро «Стрелка» активно участвовало в реализации госконтрактов. Компания, к примеру, стала одним из основных подрядчиков нацпроекта «Жилье и городская среда», бюро занималось разработкой стандарта комплексного развития территорий и всероссийского Индекса качества городской среды. Контракт на разработку стандартов благоустройства российских городов «Стрелка» получила в 2016 году по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева от структуры «Дом.РФ» — Фонда единого института развития в жилищной сфере. В 2015 году бюро получило право на разработку проектов документов по московской программе «Моя улица» на сумму 922 млн руб., в 2016 году — заключило контракт на 890 млн руб. на разработку стандартов благоустройства объектов столичной инфраструктуры.

Но последние годы выручка компании от реализации госконтрактов стала уменьшаться. По данным СПАРК, в 2019–2023 годах поступления от исполнения таких договоров не превышали 10,4 млн руб. в год. Собеседник “Ъ” полагает, что Александр Мамут мог потерять интерес к бизнесу из-за снижения объемов госконтрактов и выручки в целом.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что для продавца эта сделка могла быть интересной, так как не исключено, что в 2024 году компания уже балансировала на грани убытка и в ее развитие пришлось бы вкладывать средства. И для ВЭБ.РФ время сделки выбрано удачно, так как стоимость компании сейчас на локальном минимуме, полагает эксперт.

У «Стрелки» сложилась крепкая репутация, но оценить ее стоимость, как и любой другой консалтинговой компании, сложно, отмечает независимый эксперт Антон Гололобов. По его словам, необходимо учитывать стоимость текущих и будущих контрактов, собранную внутри методологию и интеллектуальный потенциал команды. По оценке Михаила Бурмистрова, стоимость компании не превышает 300 млн руб., если она не потеряла квалифицированных сотрудников.

Дарья Андрианова