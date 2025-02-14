Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Стрелка» встала

Известное консалтинговое бюро сменило владельца

Дочерняя компания ВЭБ.РФ консолидировала весь бизнес КБ «Стрелка», основанного структурами Александра Мамута в 2013 году и занимающегося проектами в урбанистике. Последние годы выручка бюро заметно сократилась, в том числе из-за отсутствия крупных госконтрактов, из-за чего прежний собственник мог потерять интерес к активу.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Структура ВЭБ.РФ — Национальный центр ГЧП — станет единственным собственником КБ «Стрелка». Об этом рассказали в Национальном центре ГЧП. Там отметили, что сделка соответствует как стратегическим приоритетам наццентра «в свете развития экономики городов и повышения качества жизни людей, так и перспективным задачам развития рынка и инструментария государственного-частного партнерства». Сумму сделки и другие подробности в компании не раскрыли. Источник “Ъ” также уточнил, что текущее руководство «Стрелки» сменится.

Бюро «Стрелка» было создано в 2013 году институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» бизнесмена Александра Мамута. Переговоры о партнерстве ВЭБа и «Стрелки» начались еще до преобразования банка в госкорпорацию, в июле 2018 года. Но в ноябре 2018 года глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщал о сложности структурирования сделки. В 2020 году ВЭБ приобрел 20% КБ «Стрелка». По словам господина Шувалова, сделка была денежной.

Позже учредители компании неоднократно менялись. Структура ВЭБ.РФ — ООО «ВЭБ Капитал» — в июле 2022 года вышла из состава учредителей. Сейчас, по данным СПАРК, 45% ООО «КБ "Стрелка"» принадлежит ООО «Чего хочет город», по 16,82% — у гендиректора бюро Сергея Галкина, Виктора Лямина (ранее возглавлял инвестгруппу A&NN Александра Мамута) и бывшей главы института «Стрелка» Варвары Мельниковой, еще 4,99% — у института «Стрелка». В 2023 году выручка ООО «КБ "Стрелка"» сократилась вдвое, до 748 млн руб., чистая прибыль — более чем в пять раз, до 56,2 млн руб. Исполнительный директор A&NN Investments Надежда Ермакова не ответила на запрос “Ъ”.

Ранее бюро «Стрелка» активно участвовало в реализации госконтрактов. Компания, к примеру, стала одним из основных подрядчиков нацпроекта «Жилье и городская среда», бюро занималось разработкой стандарта комплексного развития территорий и всероссийского Индекса качества городской среды. Контракт на разработку стандартов благоустройства российских городов «Стрелка» получила в 2016 году по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева от структуры «Дом.РФ» — Фонда единого института развития в жилищной сфере. В 2015 году бюро получило право на разработку проектов документов по московской программе «Моя улица» на сумму 922 млн руб., в 2016 году — заключило контракт на 890 млн руб. на разработку стандартов благоустройства объектов столичной инфраструктуры.

Но последние годы выручка компании от реализации госконтрактов стала уменьшаться. По данным СПАРК, в 2019–2023 годах поступления от исполнения таких договоров не превышали 10,4 млн руб. в год. Собеседник “Ъ” полагает, что Александр Мамут мог потерять интерес к бизнесу из-за снижения объемов госконтрактов и выручки в целом.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что для продавца эта сделка могла быть интересной, так как не исключено, что в 2024 году компания уже балансировала на грани убытка и в ее развитие пришлось бы вкладывать средства. И для ВЭБ.РФ время сделки выбрано удачно, так как стоимость компании сейчас на локальном минимуме, полагает эксперт.

У «Стрелки» сложилась крепкая репутация, но оценить ее стоимость, как и любой другой консалтинговой компании, сложно, отмечает независимый эксперт Антон Гололобов. По его словам, необходимо учитывать стоимость текущих и будущих контрактов, собранную внутри методологию и интеллектуальный потенциал команды. По оценке Михаила Бурмистрова, стоимость компании не превышает 300 млн руб., если она не потеряла квалифицированных сотрудников.

Дарья Андрианова

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы дочитать статью

Это бесплатно и вы сможете читать все закрытые статьи «Ъ»

Зарегистрироваться

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...