СИБУР вложит 13 млрд в экологию, биржа БРИКС в Казани и повышение выплат контрактникам в Марий Эл

СИБУР направит 13 млрд руб. на природоохранные мероприятия, что почти вдвое больше прошлогодних инвестиций. Компания реализует соглашение с Росприроднадзором, включающее девять экологических проектов. Пять из них уже выполнены, включая реконструкцию полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима». Остальные проекты в процессе реализации, в том числе реконструкция биологических очистных сооружений. Соглашение рассчитано до 2026 года.

В Казани может появиться биржа БРИКС. Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев обсудили создание биржи БРИКС в Казани. Идея основана на поручении президента России Владимира Путина, озвученном на саммите в Казани в октябре 2024 года.

В Марий Эл увеличили единовременную выплату контрактникам до 2,6 млн рублей. С учетом федеральной выплаты в 400 тыс. рублей общая сумма составит 3 млн руб. Глава республики Юрий Зайцев объяснил это необходимостью поддержки семей военнослужащих. Предыдущее повышение региональной выплаты до 1,8 млн рублей было в январе 2025 года.

В Набережных Челнах на социальную политику в 2025 году выделят 999 млн руб. Основные направления: питание школьников (537 млн), детский отдых (160 млн), поддержка приемных семей (82 млн), трудоустройство подростков во время каникул (32 млн) и жилье для молодых семей (8,4 млн).

Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина АИ-92. На среднюю месячную зарплату в республике можно купить 1188 литров топлива при цене 52,86 руб. за литр. Лидером рейтинга стала Москва (2421 литр), за ней следуют ЯНАО и Чукотский АО. Чувашия и Марий Эл заняли 55-е и 56-е места, где на среднюю зарплату можно купить 950 и 940 литров бензина соответственно.

В Татарстане доля импортного алкоголя снизилась с 35% до 33% в 2024 году, а общий объем поставок уменьшился на 7%. Лидерами импорта стали Грузия (22%), Италия (20%) и Армения (12%). Выросли поставки ликероводочных изделий (+22%), шампанских и игристых вин (+14%), коньяков (+13%). В то же время сократились поставки слабоалкогольных напитков (-62%), винных напитков (-36%) и плодовых вин (-33%).

ФАС выявила картельный сговор на торгах по нацпроекту «Образование» в шести регионах, включая Татарстан и Чувашию с общей суммой госконтрактов более 276,7 млн рублей. . Компании «Сигма», «Империум», «А1» и индивидуальный предприниматель поддерживали цены на 32 торгах по поставке учебного и компьютерного оборудования.

В Казани зарезервировали три участка общей площадью 45,6 га под строительство многоквартирных домов. Крупнейший участок площадью 45 га находится в жилом массиве Залесный, два меньших — в Московском и Авиастроительном районах. Земли зарезервированы на три года по распоряжению премьер-министра Татарстана.

Анар Зейналов