В США все отмыто

Несмотря на разветвленную сеть курьеров, брокер в последний год часто действовал лично, если речь шла о высоком риске или крупных суммах. Это связано с тем, что ранее два курьера похитили $1 млн и $50 тыс. Так, в августе 2026 года Павел Кулижников лично приехал из Флориды в Александрию, штат Вирджиния, где забрал $100 тыс. у агента под прикрытием. В ответ он перевел на кошелек правоохранителей криптовалюту. Именно этот эпизод и стал причиной для запроса ордера на арест.