В США все отмыто
Россиянина обвинили в легализации теневых денег
Во Флориде перед судом предстал россиянин, обвиняемый в участии в крупной группировке по отмыванию денег. Павел Кулижников, как считает ФБР, помогал клиентам легализовать миллионы долларов через криптовалюту. Клиентами обвиняемого следствие считает как крупных наркоторговцев, так и желающих обходить антироссийские санкции.
В среду, 21 октября, перед федеральным судом Флориды предстал россиянин Павел Кулижников. Американские правоохранители вменяют ему в вину сговор с целью отмывания средств, а также сговор с целью ведения незаконной деятельности по переводу денег (ст. 18 U.S.C. §371, 1956 (h), 1960). С учетом представленных доказательств фигуранта отправили под арест.
Задержание господина Кулижникова проводили агенты ФБР и Управления по борьбе с наркотиками США 20 октября в Майами, где и жил фигурант.
Согласно показаниям одного из агентов, данных под присягой (есть в распоряжении “Ъ”), россиянин аффилирован с международной преступной организацией по отмыванию денег. Она действует под названиями JUST Team или Just Hollywood Stars.
Последнее название связано со способом «брендинга» злоумышленников: в качестве аватаров профилей обычно устанавливались фотографии известных звезд Голливуда. При этом организация действовала как в США, так и в Колумбии, Великобритании, Испании, ОАЭ, Австралии, Белоруссии и России.
По версии следствия, фигурант являлся менеджером и брокером одной из команд Just Hollywood Stars и специализировался на переводе наличных в криптовалюту. Для этого злоумышленник через защищенные чаты управлял сетью «кэшеров» — курьеров, которые забирали деньги клиентов в Майами, Нью-Йорке и других городах. В числе курьеров был и брат россиянина, работавший в Лос-Анджелесе.
Для легализации безналичных потоков фигурант использовал свою компанию U.S. MTEX Group LLC. По данным следствия, господин Кулижников переводил деньги на счета клиентов от имени подставной фирмы, а взамен требовал присылать ему счета якобы за «маркетинговые услуги». Также, согласно анализу следствия, с обвиняемым связаны как минимум 43 криптокошелька. За свои услуги менеджер брал комиссию от 2% до 8% в зависимости от того, где проходила сделка и какие возникали сложности.
Несмотря на разветвленную сеть курьеров, брокер в последний год часто действовал лично, если речь шла о высоком риске или крупных суммах. Это связано с тем, что ранее два курьера похитили $1 млн и $50 тыс. Так, в августе 2026 года Павел Кулижников лично приехал из Флориды в Александрию, штат Вирджиния, где забрал $100 тыс. у агента под прикрытием. В ответ он перевел на кошелек правоохранителей криптовалюту. Именно этот эпизод и стал причиной для запроса ордера на арест.
На данный момент ФБР удалось доказать причастность брокера к десяти операциям с 2022 по 2026 год, в ходе которых легализовали более $71 млн.
По данным ФБР, среди клиентов господина Кулижникова были наркоторговцы. Также к нему обращались желающие обойти санкции против России.
Примечательно, что помощь в расследовании дела, которое ФБР вело с 2021 года, оказал «слив» базы данных организации. Так, в ноябре 2025 года силовики нашли в открытом доступе реестр JUST Team, документирующий более 12 тыс. трансакций в период с апреля 2024 года по август 2025 года. За этот период сумма переводов в одних только долларах превысила $148 млн. Там же фигурировал и господин Кулижников: за указанный период на его долю пришлось 37 переводов на общую сумму около $1,5 млн.
Пока Павел Кулижников является единственным задержанным. В деле фигурируют несколько неустановленных соучастников, в том числе курьеры из Майами и Нью-Йорка. Однако реальным лидером и идеологом JUST Team силовики считают неизвестного, живущего в Москве. Именно он, как считает ФБР, координировал глобальные операции и управлял региональными менеджерами.