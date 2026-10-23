С сотрудниками попрощаются по-тихому

«"Тихое увольнение", конечно, самый выгодный вариант. Первопричина в том, что никто не хочет ссориться: ни работодатель, ни сотрудник. Во-вторых, любые сокращения штата или его оптимизация другими способами — это очень затратные механизмы: выплата нескольких окладов, другие компенсации и так далее. Вообще в экономике лучше найти, как больше заработать. Экономия не приносит такого эффекта в прибыли, маржинальности, как новый источник зарабатывания денег. Я бы посоветовал компаниям сосредоточиться именно на зарабатывании денег, придумывать новые продукты и услуги, расширять свое предложение».