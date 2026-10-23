С сотрудниками попрощаются по-тихому
Каковы планы компаний в части кадровой политики
Почти половина российских компаний не будет искать замену ушедшим сотрудникам. О планах бизнеса на 2027 год говорится в исследовании «Актион Финансы». При этом напрямую сокращать штат намерена только каждая пятая компания. Еще 20% рассчитывают передать часть обязанностей сотрудников автоматизированным системам. Собеседники “Ъ FM” называют такую практику «тихим сокращением».
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Кадровая политика бизнеса на 2027 год, видимо, будет антикризисной. Из-за повышения налоговой нагрузки и экономических трудностей предприятия сокращают издержки. Первыми под раздачу попали штатные сотрудники. При этом экономить на «белых воротничках» бизнес намерен за счет автоматизации. Увольнять будут по-тихому, без скандалов и конфликтов. Это самый дешевый и безболезненный способ экономии, говорит основатель исследовательской компании Happy Job Алексей Клочков:
«"Тихое увольнение", конечно, самый выгодный вариант. Первопричина в том, что никто не хочет ссориться: ни работодатель, ни сотрудник. Во-вторых, любые сокращения штата или его оптимизация другими способами — это очень затратные механизмы: выплата нескольких окладов, другие компенсации и так далее. Вообще в экономике лучше найти, как больше заработать. Экономия не приносит такого эффекта в прибыли, маржинальности, как новый источник зарабатывания денег. Я бы посоветовал компаниям сосредоточиться именно на зарабатывании денег, придумывать новые продукты и услуги, расширять свое предложение».
Но есть у такого подхода и критики. Так, старший партнер «Экопси Консалтинг» Григорий Филькенштейн называет «тихое сокращение» худшим способом управлять кадрами:
«Компания в этой ситуации теряет самых активных и лучших, когда остаются те, кого никто другой не ждет. По идее, в ситуации больших изменений бизнесу, наоборот, как раз нужны, кто готов действовать. То есть стоит выстроить рейтинг людей по эффективности и по тому, насколько они смогут повести компанию вперед».
Каждая третья организация рассчитывает в следующем году повысить производительность труда. Но для этого нужны по-настоящему сильные специалисты, подчеркнул совладелец креативного агентства MyGribs Максим Болонкин:
«Базово на 2027 год мы рассматриваем сценарий, в котором будем расти и стремиться только к найму. Но глобально этот кризисный период несколько поменял отношение к формированию команды.
С точки зрения стратегий мы категорически против "тихих увольнений", то есть абсолютно открыто все делаем и уже сократили ряд сотрудников».
Автоматизация — хорошая альтернатива «тихим увольнениям», считает HR-менеджер коммуникационного агентства PR Partner Анастасия Курникова:
«Это самая эффективная стратегия на 2027 год, как и приостановка найма. Да, сокращения позволяют быстро снизить затраты, но есть и обратная сторона: компания может потерять ценных специалистов, перегрузив оставшуюся команду. Также сокращения демотивируют других сотрудников, что может отразиться на качестве работы.
Мы пересматриваем загрузку специалистов, перераспределяем задачи внутри. Новые позиции планируем открывать точечно».
Главная цель оптимизации на следующий год — не резко сократить расходы, а сдержать их рост, отмечают исследователи. Такой приоритет обозначила почти половина опрошенных компаний. Еще 40% рассчитывают улучшить денежный поток. Примерно столько же — снизить себестоимость своей продукции или услуг.