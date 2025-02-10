Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина

Татарстан расположился на 26-м месте в рейтинге регионов России с самым доступным бензином. Об этом сообщают «РИА Новости».

В республике можно приобрести 1188 литров бензина марки АИ-92 на среднюю зарплату в месяц. В декабре цена такого вида топлива составила 52,86 руб., за год она выросла на 7,3%.

Лидером рейтинга стала Москва, где местные жители могут приобрести 2421 литр. На втором месте расположился Ямало-Ненецкий автономный округ (2414 литров), а на третьем — Чукотский автономный округ (2296).

Чувашия и Марий Эл расположились на 55-м и 56-м местах из 85. В республиках в среднем за месячный доход можно купить 950 и 940 литров бензина марки АИ-92. Цена такого топлива в регионах в декабре составляла 53,52 и 53,36 руб. За год стоимость бензина марки АИ-92 в Чувашии и Марий Эл выросла на 9,2% и 9,5% соответственно.

Диана Соловьёва