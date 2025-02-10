СИБУР инвестирует 13 млрд рублей в природоохранные мероприятия

Компания СИБУР направит 13 млрд руб. на природоохранные мероприятия. Сумма инвестиций выросла почти в два раза с 6,8 млрд руб., в прошлом году она дошла до 10 млрд руб. Об этом сообщили на официальном сайте Нижнекамского муниципального района.

В 2022 году СИБУР и Росприроднадзор заключили соглашение, в которое входят девять экологических мероприятий. Из них реализовано уже пять, в том числе реконструкция полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима» и ряд мероприятий на комплексе ЭП-600.

В процессе реализации находятся проекты по реконструкции биологических очистных сооружений (3-й этап), строительству локальных очистных сооружений, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов и т. д. Соглашение между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором рассчитано до 2026 года.

Ранее стало известно, что комплекс ЭП-600 получил заключение соответствия обязательным требованиям в области охраны окружающей среды.

Диана Соловьёва