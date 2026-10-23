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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Власть

Минюст России запустил реестр лиц под «временными ограничениями»

Минюст запустил публичный реестр находящихся за рубежом россиян, которые были осуждены по статье УК или не выплатили штрафы по статьям КоАП, в том числе о нарушении обязанностей иноагента и дискредитации армии. В отношении них предусмотрены ограничения, включая заморозку счетов и имущества, блокировку доступа к «Госуслугам», а также запрет на сделки с недвижимостью. Они начнут действовать с 24 октября.
В реестр включены 12 человек, признанных в России иностранными агентами:

  • предприниматель Михаил Ходорковский (внесен в перечень террористов и экстремистов)

  • активист Алексей Нестеренко

  • активистка Анастасия Шевченко

  • политик Леонид Гозман

  • предприниматель Евгений Чичваркин

  • журналист Майкл Наки (внесен в перечень террористов и экстремистов)

  • политик Елена Котеночкина

  • предприниматель Борис Зимин

  • политик Владимир Милов (внесен в перечень террористов и экстремистов)

  • блогер Марк Фейгин

  • правозащитница Анастасия Буракова

  • политолог Екатерина Шульман

Закон об ограничительных мерах был подписан президентом Владимиром Путиным 4 августа. Его будут применять при наличии трех условий: вступления в законную силу судебного решения по уголовному или административному делу, уклонения лица от его исполнения и нахождения лица за пределами страны. Вносить или исключать людей из реестра Минюст будет на основании предложений МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры. Санкции отменяются в случае исполнения гражданином наказания, отмены судебного решения через обжалование, смерти гражданина или его возвращения в РФ.