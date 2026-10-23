Минюст России запустил реестр лиц под «временными ограничениями»
Минюст запустил публичный реестр находящихся за рубежом россиян, которые были осуждены по статье УК или не выплатили штрафы по статьям КоАП, в том числе о нарушении обязанностей иноагента и дискредитации армии. В отношении них предусмотрены ограничения, включая заморозку счетов и имущества, блокировку доступа к «Госуслугам», а также запрет на сделки с недвижимостью. Они начнут действовать с 24 октября.
предприниматель Михаил Ходорковский (внесен в перечень террористов и экстремистов)
активист Алексей Нестеренко
активистка Анастасия Шевченко
политик Леонид Гозман
предприниматель Евгений Чичваркин
журналист Майкл Наки (внесен в перечень террористов и экстремистов)
политик Елена Котеночкина
предприниматель Борис Зимин
политик Владимир Милов (внесен в перечень террористов и экстремистов)
блогер Марк Фейгин
правозащитница Анастасия Буракова
политолог Екатерина Шульман
Закон об ограничительных мерах был подписан президентом Владимиром Путиным 4 августа. Его будут применять при наличии трех условий: вступления в законную силу судебного решения по уголовному или административному делу, уклонения лица от его исполнения и нахождения лица за пределами страны. Вносить или исключать людей из реестра Минюст будет на основании предложений МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратуры. Санкции отменяются в случае исполнения гражданином наказания, отмены судебного решения через обжалование, смерти гражданина или его возвращения в РФ.