В Казани может появиться биржа БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов и президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев обсудили создание биржи БРИКС. Идея основана на поручении президента России Владимира Путина, озвученном на саммите в Казани. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

На встрече, которая прошла в Москве, обсуждались развитие биржевой торговли и перспективы взаимодействия со странами исламского мира. Стороны отметили, что в настоящее время созданы благоприятные условия для эффективного сотрудничества в этом направлении.

Рустам Минниханов и Игорь Артемьев также подчеркнули, что Казань может стать ключевой площадкой для реализации проекта биржи БРИКС.

«Именно столица Татарстана может стать ключевой площадкой для взаимодействия в процессе формирования биржи БРИКС»,— сообщили в пресс-службе.

Владимир Путин сообщил о новой инвестиционной платформе БРИКС на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, которое прошло в Казани 23 октября 2024 г.

Анар Зейналов