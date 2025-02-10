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В Марий Эл единовременную выплату контрактникам увеличили до 2,6 млн рублей

В Марий Эл единовременную выплату местным жителям, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, увеличили до 2,6 млн руб. С учетом выплаты в 400 тыс. руб. от Минобороны РФ общая сумма составит 3 млн руб. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

«Те, кто идет туда, где горячо, где наши парни с честью отстаивают интересы страны, должны быть спокойны за свои семьи. Для этого повышаем выплаты, вводим меры поддержки», — заявил господин Зайцев.

В последний раз региональную выплату повышали до 1,8 млн руб. в январе 2025 года.

Диана Соловьёва

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