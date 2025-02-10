Федеральная антимонопольная служба России выявила картель на торгах в Татарстане, Чувашии и еще четырех регионах в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане и Чувашии выявили картель на торгах в рамках нацпроекта «Образование»

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ В Татарстане и Чувашии выявили картель на торгах в рамках нацпроекта «Образование»

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Служба установила признаки нарушения антимонопольного законодательства у компаний «Сигма», «Империум», «А1» и индивидуального предпринимателя. Организации, занимающиеся поставкой учебного и компьютерного оборудования в образовательные учреждения, заключили соглашение, чтобы поддержать цены на 32 торгах в Татарстане, Чувашии, Бурятии, Архангельской, Брянской и Новгородской областях.

Часть торгов проходила в рамках реализации нацпроекта «Образование». Общая сумма госконтрактов составила более 276,7 млн руб. На участников картеля наложат административные штрафы.

Диана Соловьёва