В Севастополе почти в два раза подняли единовременную выплату для участников СВО
Власти Севастополя увеличили единовременную региональную выплату бойцам, заключившим контракт с Минобороны, с 1,5 млн руб. до 2,5 млн руб. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства города.
Он также уточнил, что эти выплаты смогут получить те, кто заключит контракт сроком на один год и более на основании документов, выданных воинскими частями. Средства будет перечислять департамент труда и социальной защиты населения.
Летом власти города увеличили до 2,5 млн руб. выплаты для тех, кто заключит контракт для службы в подразделениях войск беспилотных систем или в подразделениях резерва.