В Татарстане доля импортного алкоголя снизилась до 33%

В Татарстане доля импортной алкогольной продукции снизилась с 35% в 2023 году до 33% в 2024. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Госалкоинспекции республики.

Объемы поставок ввезенного алкоголя на внутренний рынок Татарстана в 2024 году уменьшились на 7%. При этом поставки ликероводочных изделий выросли на 22%, вин шампанских и игристых — на 14%, коньяков и коньячных напитков — на 13%.

Фиксируется падение поставок слабоалкогольных напитков на 62%, винных напитков — на 36%, вин плодовых, медовых и фруктовых — на 33%, водки — на 19%, вин виноградных — на 6%.

В общем объеме поставок импортного алкоголя преобладала продукция производства Грузии (22%), Италии (20%), Армении (12%), Великобритании (6%), Германии (6%), Испании (5%), Франции (4%), Чили (4%) и т. д.

Диана Соловьёва