В Херсонской области два мирных жителя погибли от ударов ВСУ
Два мирных жителя в Херсонской области погибли после ударов вооруженных сил Украины. Еще трое, в том числе ребенок, ранены, сообщил и. о. главы Новокаховского округа Владимир Оганесов.
По словам Владимира Оганесова, мирные жители пострадали от БПЛА в селе Райское. Также повреждены два частных дома.
Ранее российские власти Херсонской области выразили готовность вести переговоры и обсуждать с украинской стороной вопрос о прекращении блокады соседнего города Алешки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в Алешках критической. По данным местных властей, с начала года в Алешкинском округе погибли 68 мирных жителей, из них 29 — в самих Алешках. Более 130 человек получили ранения различной степени тяжести.
23 октября в Белом доме сообщили, что Россия и Украина согласились на прекращение огня в Алешках Херсонской области с 29 октября для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей.