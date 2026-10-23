В Херсонской области два мирных жителя погибли от ударов ВСУ

Ранее российские власти Херсонской области выразили готовность вести переговоры и обсуждать с украинской стороной вопрос о прекращении блокады соседнего города Алешки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в Алешках критической. По данным местных властей, с начала года в Алешкинском округе погибли 68 мирных жителей, из них 29 — в самих Алешках. Более 130 человек получили ранения различной степени тяжести.