«Деньги» отметили 100-й выпуск вечером о решениях и ответственности
В московском особняке Modus 22 октября прошел благотворительный вечер, приуроченный к 30-летию «Русфонда» и выходу 100-го номер приложения «Коммерсантъ Деньги».
Во время мероприятия основателя «Русфонда» Лев Амбиндер сообщил, что за время работы организация помогла более 40 тыс. человек и приняла пожертвования на лечение на общую сумму более 25 млрд руб.
Вечер собрал представителей делового сообщества, культуры, руководителей финансовых организаций, экономистов и представителей госсектора. В центре дискуссии были вопросы ответственности бизнеса, роли финансов в развитии общества и приоритетов в меняющейся экономике.