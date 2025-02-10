В Казани под строительство жилых домов зарезервировали 45 га земли

В Казани три земельных участка общей площадью 45,6 га включены в государственный резерв для жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Самый крупный участок площадью 45 га расположен в жилом массиве Залесный Кировского района. Два других участка находятся на улице Хасана Туфана в Московском районе (2,6 тыс. кв. м) и на улице Чапаева в Авиастроительном районе (2,9 тыс. кв. м).

На всех участках планируется возвести многоквартирные дома. Земли зарезервированы на три года.

Согласно публичной кадастровой карте в 2022 году стоимость участка в Залесном была оценена в 2 млрд руб.

Анар Зейналов