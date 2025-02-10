На реализацию социальной политики в Челнах потратят 999 млн рублей

В Набережных Челнах на реализацию социальной политики в этом году направят 999 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Средства выделили на обеспечение горячего питания в школах для младшеклассников (537 млн), дотации на удешевление путевок в загородные и пришкольные детские лагеря (160 млн), содержание приемных детей в семьях опекунов (82 млн), обеспечение подростков работой во время каникул (32 млн), жилье для молодых семей (8,4 млн) и другие цели, способствующие реализации социальной политики в Татарстане.

Ранее сообщалось, что социальные расходы в республике в 2025 году вырастут на 40%.

Дарья Сайфиева