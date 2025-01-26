Минобороны сообщило о взятии Великой Новоселки в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны России. Этого удалось достичь благодаря действиям 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток», добавили в ведомстве.

23 января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что у ВСУ нет сплошной обороны в районе Великой Новоселки и там остается лишь очаговое сопротивление. По его словам, командование группировки войск «Восток» выдвинуло ультиматум находящимся в районе украинским военнослужащим о сдаче в плен.

Великая Новоселка находится в Волновахском районе. До начала спецоперации в населенном пункте проживало около 5,5 тыс. человек. По данным BBC, к декабрю 2024 года в поселке проживало около 300 человек.

Минобороны сегодня, 26 января, сообщало о взятии под контроль села Зеленое в ДНР. 20 января оборонное ведомство заявляло об освобождении сел Шевченко и Новоегоровка. Днем ранее под контроль ВС РФ перешла Воздвиженка.