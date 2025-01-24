Армия России взяла под контроль Тимофеевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщило Минобороны России. По информации ведомства, Тимофеевку взяли военнослужащие подразделения группировки войск «Центр». Населенный пункт находится к юго-востоку от Покровска, за который продолжаются бои.

С декабря 2024 года российская армия заняла уже несколько десятков населенных пунктов в ДНР. 21 января Минобороны сообщило о взятии села Шевченко в ДНР и населенного пункта Новоегоровка в Луганской Народной Республике. Накануне ведомство отчиталось о взятии поселка Соленое в ДНР.