Главный научный сотрудник OpenAI предложил ввести единые стандарты безопасности
Главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоцки предложил ведущим разработчикам ИИ договориться о единых ограничениях при создании более мощных моделей. Одним из ориентиров должна стать перплексия — показатель того, насколько точно модель предсказывает следующий элемент текста. О предложении ученого сообщается в на сайте OpenAI.
«Разработчики должны будут обязаться не превышать эти пороговые значения до тех пор, пока наша способность понимать и отслеживать поведение ИИ не достигнет определенного конкретного уровня», — написал господин Пачоцки. Для дальнейшего развития моделей он считает необходимым улучшить мониторинг цепочек рассуждений. Ученый также призвал согласовать правила оценки, проверки безопасности моделей и стандарты прозрачности.
По словам господина Пачоцки, модели OpenAI приобрели новые возможности в кибербезопасности и математике после того, как логарифмическая перплексия опустилась ниже 0,8. Следующих существенных изменений он ожидает при значениях 0,68–0,7. При этом ученый признает ограничения метрики: компании используют разные наборы данных, а сам показатель не связан напрямую с умением модели выполнять конкретные задачи.
Якуб Пачоцки допускает, что уже в 2027 году исследования алгоритмов предварительного обучения ИИ могут резко продвинуться благодаря участию самих моделей в разработке. По его оценке, методы контроля за поведением ИИ могут совершенствоваться медленнее, чем будут развиваться сами системы.