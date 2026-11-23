По словам господина Пачоцки, модели OpenAI приобрели новые возможности в кибербезопасности и математике после того, как логарифмическая перплексия опустилась ниже 0,8. Следующих существенных изменений он ожидает при значениях 0,68–0,7. При этом ученый признает ограничения метрики: компании используют разные наборы данных, а сам показатель не связан напрямую с умением модели выполнять конкретные задачи.