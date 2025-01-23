Минобороны сообщило о взятии поселка Соленое в ДНР

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Соленое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны. Поселок расположен в Покровском районе юго-западнее Волково, о взятии которого ведомство отчиталось 21 января.

По информации военного ведомства, Соленое взяли военнослужащие подразделения группировки войск «Центр». Они также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка ДНР.

С декабря 2024 года российская армия заняла уже несколько десятков населенных пунктов в ДНР. 20 января текущего года Минобороны сообщило о взятии села Воздвиженка, 21 января — села Шевченко в ДНР и населенного пункта Новоегоровка в Луганской народной республике. В декабре глава Минобороны Андрей Белоусов говорил, что под контролем украинской армии находилось только 25–30% территорий Донецкой народной республики.