Российская армия взяла Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области, сообщило Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» взяли Красное, группировки войск «Запад» — Лозовую.

Накануне, 21 декабря, военное ведомство отчиталось о взятии населенного пункта Островский (Константинопольское) в ДНР. Он расположен на юге от Курахово, за которое сейчас идут бои. Об установлении контроля над селом в Харьковской области Минобороны сообщало в предыдущий раз 26 ноября: тогда российская армия взяла село Копанки.