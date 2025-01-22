Бойцы группировки «Запад» взяли Западное в Харьковской области

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Западное в Харьковской области, сообщило Минобороны. Село расположено на правом берегу реки Оскол, севернее Купянска. Его взяли бойцы группировки «Запад».

По данным военного ведомства, подразделения российской армии нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая в Харьковской области, а также в Ямполе, Северске и Колодези в Донецкой народной республике (ДНР).

В декабре 2024 года военные РФ взяли в Харьковской области населенный пункт Лозовая. 12 января 2025-го Минобороны сообщило, что военнослужащие взяли под контроль село Калиново. Также с конца прошлого года армия заняла несколько десятков населенных пунктов в ДНР — в частности, вчера, 21 января, под контроль РФ перешло Волково.