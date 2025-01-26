Минобороны сообщило о взятии под контроль села Зеленое в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Зеленое в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны России.

«В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Зеленое»,— говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отчитались, что группировка нанесла поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка, расположенные в ДНР. Подразделения группировки «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражения трем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктах Донецкой народной республики. Группировка войск «Восток» продолжила движение в глубину обороны противника и поразила формирования противника в четырех населенных пунктах ДНР.

Российская армия продолжает занимать населенные пункты в ДНР с конца декабря 2024 года. Во вторник, 14 января, Минобороны сообщило о взятии сел Нескучное и Терны, 15 января — села Украинка. 17 января под контроль российской армии перешло село Славянка. 19 января была взята Воздвиженка, на следующей день были взяты Шевченко и Новоегоровка.