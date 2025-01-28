Российская армия взяла Двуречное в Харьковской области

Военнослужащие группировки войск «Запад» установили контроль над населенным пунктом Двуречная в Харьковской области, сообщило Минобороны. По данным ведомства, армия нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Тополи, Западное, Песчаное, Лозовая, Копанки, Зеленый Гай, Красное Первое в регионе.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с успешным выполненим боевых задач. Поздравление было направлено командованию и личному составу 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков.

Это уже четвертый населенный пункт в Харьковской области, перешедший под контроль российских военных с конца 2024 года. 22 декабря Минобороны отчиталось о взятии населенного пункта Лозовая. 12 января российская армия взяла село Калиново, 22 января — населенный пункт Западное.

Об обсуждении урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Трамп грозит».