Forbes: Дубай с 2022 года покинули более 20% российских компаний
Примерно 21% компаний, принадлежавших российским предпринимателям, покинули Дубай с 2022 года. Такую оценку Forbes привела основательница агентства Wesupport Сабина Гасанова. Отдельно консалтинговая компания Nikoliers подсчитала закрытия среди российских ресторанов и брендов одежды: в III квартале 2026 года работу в эмирате прекратили 30 из 107 марок.
По словам опрошенных Forbes экспертов, многие проекты так и не стали прибыльными за все время работы. Предпринимателям мешали дорогой запуск, нехватка подходящих помещений, конкуренция с местными игроками и сложности с привлечением покупателей из разных диаспор. Для части бизнеса дополнительным ударом стало обострение ближневосточного конфликта весной 2026 года.
В группе Vasilchuki на фоне конфликта выручка дубайских заведений сократилась вдвое, рассказал Алексей Васильчук. Попытка найти покупателей на некоторые рестораны не удалась. Группа закрыла четыре заведения, ее общий убыток составил $15 млн. Продолжила работать только Chaihona № 1 в Dubai Marina. По словам предпринимателя, она прибыльна, хотя выручка остается примерно на 25% ниже прошлогодней.
Сеть BlinBerry закрыла все три дубайские точки в апреле 2026 года, выплатив сотрудникам выходные пособия. Ее основатель Евгений Купко рассказал, что в первые дни обстрелов поток клиентов упал на 90%, позднее отставание составляло 30%. Сокращается и сеть киберклубов True Gamers: по словам основателя Антона Василенко, до конца 2026 года придется закрыть три из 14 точек. Полностью уходить из эмирата компания не намерена.