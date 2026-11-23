Сеть BlinBerry закрыла все три дубайские точки в апреле 2026 года, выплатив сотрудникам выходные пособия. Ее основатель Евгений Купко рассказал, что в первые дни обстрелов поток клиентов упал на 90%, позднее отставание составляло 30%. Сокращается и сеть киберклубов True Gamers: по словам основателя Антона Василенко, до конца 2026 года придется закрыть три из 14 точек. Полностью уходить из эмирата компания не намерена.