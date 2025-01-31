Какие новые законы вступают в силу в феврале 2025 года

Передача конфиската регионам, режим высылки нелегальных мигрантов, институт наставников для трудных подростков и другие нововведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 1 февраля изменятся нормативы зачисления в бюджеты акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла. В федеральный бюджет будет зачисляться 31,5%, а 68,5% пойдут в региональный. Подобная формула будет использоваться до 1 января 2031 года.

Как правительство согласовывало бюджеты на 2025 год — в материале «Ъ».

1 февраля на 9,5% будет проиндексировано более 40 различных пособий. Увеличен будет и материнский капитал. Выплата на первого ребенка составит 690 тыс. руб. и 912 тыс. руб.— на второго.

Как изменились пенсии в 2024 году — в материале «Ъ».

С 5 февраля конфискованное имущество, ставшее орудием совершения или предметом административного правонарушения, будет передаваться в собственность региона. Перечень вещей, попадающих под нововведение, определило правительство РФ. Например, в него вошли телефоны, компьютеры, бытовая техника, мебель и лекарства.

Почему Минпромторг предложил направлять конфискат на гуманитарные цели — в материале «Ъ».

С 5 февраля появится институт наставников для трудных подростков. Нововведение направлено на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Участвовать в работе с трудными детьми также смогут благотворительные и добровольческие организации.

Как депутаты обсуждали создание института наставников — в материале «Ъ».

С 5 февраля начнет действовать режим высылки для нелегальных мигрантов. Попавших под него будут вносить в специальный реестр контролируемых лиц. К ним будут применяться различные ограничения. Например, запреты на покупку недвижимости, заключение брака, управление автомобилем, регистрацию юрлица или ИП.

Как новый законопроект рассматривали в Госдуме — в материале «Ъ».

С 5 февраля креативная индустрия будет признана отдельным сектором экономики. Физлица и организации, занятые в этой сфере, смогут получать финансовую и информационную поддержку. Госрегулирование креативной индустрии будет осуществлять Минэкономики.

Почему Минэкономики просило передать ему регулирование креативной индустрии — в материале «Ъ».

С 5 февраля полиция получит возможность выдворять мигрантов из страны. Ранее подобное решение мог принять только суд.

Какие еще инициативы для борьбы с нелегальной миграцией рассмотрело правительство — в материале «Ъ».

С 5 февраля начнет действовать система автоматической блокировки продажи просроченной и нелегальной соковой продукции, а также безалкогольных напитков.

Как подобный запрет будет реализован в фарминдустрии — в материале «Ъ».

С 5 февраля нотариусы будут обязаны проверять родство наследников через единую государственную систему ЗАГС.

Как оспорить наследство по завещанию — в материале «Ъ».

С 15 февраля начнет действовать тарифная квота на экспорт зерновых культур за пределы ЕАЭС. Пшеницу и меслин можно будет вывозить в размере до 10,6 млн тонн. На экспорт ячменя, ржи и кукурузы будет установлена нулевая квота. Ограничения не коснутся поставок в рамках оказания гуманитарной помощи. Квоты будут действовать до 30 июня 2025 года.

О перспективах вывоза пшеницы — в материале «Ъ».

Василий Кузнецов