Аптеки усилят маркировкой

Минздрав разработал механизм исполнения запрета на продажу просроченных и немаркированных фармпрепаратов. Он начнет действовать 1 марта текущего года и коснется всей лекарственной продукции, продаваемой в аптеках. В целом система маркировки работает давно и достаточно четко. Сложности из-за нововведений могут возникнуть разве что с поставками дорогого и редкого импорта и лекарств, ранее не зарегистрированных в системе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Минздрав опубликовал на портале regulation.gov.ru проект постановления правительства о правилах реализации запретов на продажу просроченных и немаркированных лекарств. Если препарат продается аптекой без использования системы маркировки, запрет вступит в силу уже с 1 марта 2025 года, иначе — с 1 июня 2025 года при онлайн-проверке кодов. Он коснется продажи всех лекарств без данных о маркировке, заблокированных для продажи, гражданский оборот которых прекращен или приостановлен либо срок годности истек.

Если аптека продает препараты без использования данных системы маркировки, аптекарь будет обязан проверить срок годности, номер серии и дату выпуска вручную. Онлайн-проверка кодов маркировки с использованием «Честного знака» будет осуществляться перед продажей. Также аптека будет обязана сформировать собственную базу данных глобальных идентификационных номеров в отношении препаратов, оборот которых приостановлен. Актуализировать такую базу данных нужно будет не реже одного раза в два часа в рабочие часы.

Ужесточение требований вполне укладывается в курс на обеление рынка и локализацию производства лекарственных препаратов. Запрет оборота немаркированных лекарств — закономерный этап внедрения маркировки в последние десять лет, напоминает директор Центра развития здравоохранения школы управления «Сколково» Марина Велданова. По данным пресс-службы Центра развития перспективных технологий (оператор системы маркировки «Честный знак», ЦРПТ), по итогам 2024 года на кассах была заблокирована продажа почти 891 млн нелегальных товаров из 12 категорий, включая воду, БАДы и антисептики, реализуемые в аптеках. «Нововведение не станет дополнительной нагрузкой для отрасли»,— подчеркнули в ЦРПТ.

Как пояснили в фармацевтическом логистическом операторе ГК «Сантэс», большинство компаний-импортеров, которые и прежде присутствовали на российском рынке, лицензируют свою продукцию и поставляют ее в аптечные сети без проблем. Однако для тех, кто поставляет новые препараты или только выходит на российский рынок, некоторые сложности все же могут возникнуть: «процесс попадания в систему маркировки может оказаться более долгим».

Впрочем, ужесточение регулирования может оказаться барьером на пути редких и дорогих импортных препаратов. Риски возможных проблем с маркировкой могут сделать такие поставки неинтересными для отдельных импортеров.

Анна Королева