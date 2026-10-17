Израильские поселенцы напали на дипломатов ЕС и избили мэра из Франции

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после нападения на дипломатов заявил о кампании по «очернению» поселенцев. По его словам, дипломаты должны были согласовать свои передвижения с израильскими военными, и отметил, что Бернар Боду — коммунист, известный своей поддержкой палестинцев. В ЦАХАЛ осудили нападение на дипломатов, но также отметили, что дипломаты должны были согласовать свой маршрут «для предотвращения инцидентов подобного рода». В армии сообщили, что проводится расследование.