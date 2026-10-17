Израильские поселенцы напали на дипломатов ЕС и избили мэра из Франции
На Западном берегу Иордана израильские поселенцы напали на колонну дипломатов из стран Евросоюза, которые находились с визитом на палестинских территориях, сообщает AFP. Нападавшие избили 78-летнего французского мэра Бернара Боду — они пинали его и били железными прутьями, выкрикивая оскорбления в адрес Франции.
«Я считаю, что если поселенцы ведут себя подобным образом, то со стороны израильского правительства имеет место попустительство. Весь мир должен знать, что происходит»,— прокомментировал произошедшее господин Боду. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Израиль должен «срочно остановить преступное насилие». Он призвал арестовать виновных в нападении на главу города Ольнуа-Эмери на севере Франции.
Нападение произошло через день после того, как поселенцы избили фотокорреспондентку газеты The Washington Post Хайди Левин из США, которой диагностировали перелом позвонков и ребра, а также рваные раны. В начале месяца израильские поселенцы избили фотографа агентства AFP Джафара Аштие.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после нападения на дипломатов заявил о кампании по «очернению» поселенцев. По его словам, дипломаты должны были согласовать свои передвижения с израильскими военными, и отметил, что Бернар Боду — коммунист, известный своей поддержкой палестинцев. В ЦАХАЛ осудили нападение на дипломатов, но также отметили, что дипломаты должны были согласовать свой маршрут «для предотвращения инцидентов подобного рода». В армии сообщили, что проводится расследование.
Как передает The Times of Israel, в субботу израильские поселенцы также совершили налет на палестинскую деревню на юге Западного берега и зарезали около 20 принадлежавших палестинцам овец во время рейда на ферму на севере региона.