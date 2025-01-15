Инфляция ждет индексации пенсий

В свежем январском обзоре «Текущие тенденции в экономике» Ассоциация российских банков отмечает, что реальный уровень назначаемых пенсий в 2024 году «не достиг уровня 2023 года». По оценке аналитиков ассоциации, в ноябре 2024 года реальный уровень пенсий составлял 98,7% от показателя годом ранее. «Все обещания улучшить положение пенсионеров, составляющих значительную часть населения, перенесены на 2025 год»,— отмечают они. По схожим оценкам аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в октябре 2024 года реальные пенсии были на 1,5% меньше, чем год назад, если отталкиваться от общего индекса потребительских цен. Впрочем, в ЦМАКП полагают, что считать реальные пенсии таким образом не очень релевантно, и рассчитывают их, основываясь на «инфляции для бедных» (к ним можно отнести большую часть пенсионеров).

Потребительская корзина для бедных, на основе которой в центре рассчитывают скорректированный индекс, включает в себя минимальный набор продуктов питания (без животного масла, алкоголя, «прочих продовольственных товаров»), медикаменты, моющие средства, услуги ЖКХ и транспорта. «Косвенный социальный эффект от структурного компонента инфляции ("инфляции для бедных") по состоянию на октябрь (2024 года.— “Ъ”) остается резко отрицательным — рост цен "для бедных" оказался существенно выше общего уровня инфляции»,— отмечают они (см. график). Соответственно, в октябре реальный размер пенсий (индикатор динамики благосостояния бедного населения) с учетом роста цен для этой социальной группы продолжает «проваливаться»: из-за ускоренного роста цен на продовольствие уровень жизни бедного населения существенно снижается, притом что на данных «по средней инфляции» соответствующая просадка минимальна, отмечают авторы расчетов. В октябре 2024 года, согласно их оценке, пенсии с учетом инфляции для бедных были более чем на 5% ниже, чем в октябре 2023 года.

С января 2025 года пенсии для работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,3%, а в феврале 2025 года будут еще раз повышены, чтобы компенсировать всю инфляцию 2024 года, которая может составить порядка 9,8%. Между тем сама по себе ускоренная индексация пенсий может послужить разгону инфляции, так как фактически целиком направляется на текущее потребление.

Артем Чугунов